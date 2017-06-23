Adana Demirspor, Sezer Özmen’i renklerine bağladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİRSPOR, SEZER ÖZMEN’İ RENKLERİNE BAĞLADI

Adana Demirspor, Sezer Özmen’i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Sezer Özmen’le 2 yıllık mukavele imzaladı.

339 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Sezer Özmen’le 2 yıllık mukavele imzaladı.

Sezer Özmen, Aytaç Durak Tesisleri’nde düzenlenen ve Kulüp İkinci Başkanı İmam Gazali Hıradağı’nın da katıldığı törende, kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törenin ardından açıklamada bulunan Sezer, Akdeniz ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Benim için çok önemli bir transfer oldu. Hedeflerim doğrultusunda iyi bir şehir ve takım seçmek zorundaydım. Bunu hissettim ve bunu bilerek bu camiayı seçtim. Başkanımın ve yöneticilerimin gözünde bu azmi ve isteği görünce iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Benden beklentileri biliyorum. İyi bir kamp sonrası bana güvenenleri mahcup etmeyeceğimin sözünü verebilirim."

Hıradağı da geçmiş yıllarda çeşitli takımlarda şampiyonluk yaşamış Sezer’i teknik ekibin isteği doğrultusunda kadroya kattıklarını belirterek, "Transferin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
UEFA'nın o kuralı Türkiye'de yürürlükte
Adana Demirspor'da transfer
Transfer dönemi yarın başlıyor
"Yabancı oyuncumuz az olsun iyisi olsun"
İşte Adana Demir'in yeni forması
Namoğlu'dan VAR ile ilgili flaş açıklama
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿