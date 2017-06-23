ANTALYA OPEN TENİS TURNUVASI YARIN BAŞLIYOR

Antalya'da yarın başlayacak ATP World Tour 250 Antalya Open Tenis Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.

Antalya'da yarın başlayacak ATP World Tour 250 Antalya Open Tenis Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.



Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Belek tesislerinde bu sene ilki düzenlenecek Antalya Open ATP Çim Kort Turnuvası yarın eleme müsabakalarıyla başlayacak. Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon öncesi 24 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Belek turizm merkezinde yapılacak turnuvanın basın toplantısı Kaya Palazzo Otel'de yapıldı. Basın toplantısına tenisçiler Marsel İlhan, David Ferrer, Borna Coric, Anıl Yüksel, turnuva koordinatörü Ümit Yaşar Yılmaz, Genel Koordinatör Pablo Juarez Kaya Otel Kurumsal İletişim Direktörü Nurcan Ateş katıldı.



Turnuva direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, ATP Dünya Turu takvimine bu yıl dahil olan TEB'le Antalya Open Çim Kort Turnuvası'nda dünya 8 numarası Dominic Thiem'in yanı sıra David Ferrer, Viktor Troicki, Fernando Verdasco, Marcos Baghdatis, Paolo Lorenzi, Borna Coric gibi dünyaca ünlü birçok yıldız tenisçinin mücadele edeceğini söyledi.

Türk tenisçi Marsel İlhan ise daha önce hep Winbledon çim kortlarda oynadıklarını söyledi. Winbledon öncesi çok güzel bir turnuva olacağına inandığını belirten İlhan, tüm sporculara başarılar diledi.



Hırvat tenisçi Borna Coriç da, "Buraya ilk kez gelmiyorum. Daha önce de burada düzenlenen turnuvada final oynadım. Tüm sporculara turnuvada başarılar diliyorum" dedi.

Anıl Yüksel ise, "Bu turnuvada gerçekten büyük ve güzel. İlk defa çim kortta oynayacağım için çok heyecanlıyım. Turnuvaya katılan ikinci Türk oyuncu olduğum için de mutluyum" diye konuştu.



KURA ÇEKİMİ YAPILDI



Basın toplantısının ardından toplam 34 tenisçinin mücadele edeceği turnuvanın kura çekimi de gerçekleştirildi. Antalya Open'da 6 Türk sporcu da seyirci karşısına çıkacak. Cem İlkel ve Marsel İlhan'ın ana tabloda, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel'in elemelerde ter dökeceği organizasyonda Tuna Altuna, Altuğ Çelikbilek ve Sarp Ağabigün de çiftler kategorisinde galibiyet peşinde koşacak.





Caner Kolağasıgil

ETİKETLER