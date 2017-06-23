FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK AZERBAYCAN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Başkent Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış da 25 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 7 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 141 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 129

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 95

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73

5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 67

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 222

2. Ferrari - 214

3. Red Bull - 112

4. Force India - 71

5. Toro Rosso - 29