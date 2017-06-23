FORMULA 1'DE SIRADAKİ DURAK AZERBAYCAN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.
Başkent Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turu mücadelesi Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış da 25 Haziran Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Sezonun şu ana kadar koşulan 7 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya'da ise Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas kürsünün zirvesine çıkmıştı.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 141 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 129
3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 95
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 73
5. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 67
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes - 222
2. Ferrari - 214
3. Red Bull - 112
4. Force India - 71
5. Toro Rosso - 29