İşte NBA draftının 1 numarası
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İŞTE NBA DRAFTININ 1 NUMARASI

İşte NBA draftının 1 numarası

Washington Üniversitesinin oyun kurucusu Markelle Fultz, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçildi.

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Washington Üniversitesinin oyun kurucusu Markelle Fultz, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017 draftında Philadelphia 76ers tarafından ilk sırada seçildi.

NBA'in 2017 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Philadelphia, tercihini Washington Üniversitesi forması giyen 19 yaşındaki Markelle Fultz'tan yana kullandı. 1,93 metre boyundaki Fultz, bir sezon basketbol oynadığı üniversite kariyerini 23,2 sayı, 5,7 ribaunt, 5,9 asist ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Los Angeles Lakers, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta (UCLA) geçirdiği 2016-2017 sezonunda maç başına 14,6 sayı, 6 ribaunt, 7,6 asist ve 1,8 top çalma üreten 19 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Lonzo Ball'u seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Boston Celtics'in tercih ettiği Duke Üniversitesinin 19 yaşındaki ABD'li forveti Jayson Tatum oldu. Tatum, üniversitede maç başına 16,8 sayı, 7,3 ribaunt, 2,1 asist ve 1,3 top çalma performansı sergiledi.

2017 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra Oyuncu Takım
1 Markelle Fultz Philadelphia 76ers
2 Lonzo Ball Los Angeles Lakers
3 Jayson Tatum Boston Celtics
4 Josh Jackson Phoenix Suns
5 De’Aaron Fox Sacramento Kings
6 Jonathan Isaac Orlando Magic
7 Lauri Markkanen Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a takas edildi)
8 Frank Ntilikina New York Knicks
9 Dennis Smith Dallas Mavericks
10 Zach Collins Sacramento Kings (Portland Trail Blazers'a takas edildi)
11 Malik Monk Charlotte Hornets
12 Luke Kennard Detroit Pistons
13 Donovan Mitchell Denver Nuggets (Utah Jazz'e takas edildi)
14 Bam Adebayo Miami Heat
15 Justin Jackson Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e takas edildi)
16 Justin Patton Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a takas edildi)
17 D.J. Wilson Milwaukee Bucks
18 T.J. Leaf Indiana Pacers
19 John Collins Atlanta Hawks
20 Harry Giles Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e takas edildi)
21 Terrance Ferguson Oklahoma City Thunder
22 Jarrett Allen Brooklyn Nets
23 OG Anunoby Toronto Raptors
24 Tyler Lydon Utah Jazz (Denver Nuggets'a takas edildi)
25 Anzejs Pasecniks Orlando Magic
26 Caleb Swanigan Portland Trail Blazers
27 Kyle Kuzma Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a takas edildi)
28 Tony Bradley Los Angeles Lakers
29 Derrick White San Antonio Spurs
30 Josh Hart Utah Jazz
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