Giresunspor'da transfer
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GİRESUNSPOR'DA TRANSFER

Giresunspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ukraynalı Dymtro Korkishko'yu renklerine bağlarken, Yunan asıllı İsveçli oyuncu Panajotis Dimitriadis ile yeniden anlaşma sağladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ukraynalı Dymtro Korkishko'yu renklerine bağlarken, Yunan asıllı İsveçli oyuncu Panajotis Dimitriadis ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, son olarak Ukrayna Premier Ligi takımlarından Chornomorets Odessa'da forma giyen orta saha oyuncusu Korkishko ile 2 yıllığına anlaştıklarını bildirdi.

Korkishko transferinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, 27 yaşındaki oyuncunun Giresunspor'da başarılı olacağına inandığını belirtti.

Bozbağ, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Dimitriadis ile yeniden anlaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dimitriadis'i birçok takım isterken takımda tuttuk. Bu durum Giresunspor için emek veren herkesin başarısıdır. Güçlü bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarımız devam edecek."

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