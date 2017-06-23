'Östersunds için rüya gibi bir kura oldu"
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'ÖSTERSUNDS İÇİN RÜYA GİBİ BİR KURA OLDU"

'Östersunds için rüya gibi bir kura oldu"

İsveç'in 45 bin nüfuslu küçük şehri Östersund'u şu aralar UEFA Avrupa Ligi heyecanı sardı.

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İsveç'in 45 bin nüfuslu küçük şehri Östersund'u şu aralar UEFA Avrupa Ligi heyecanı sardı.

Beş sene öncesine kadar dördüncü ligde oynayan kentin temsilcisi Östersunds FK'nın, Avrupa arenasında neler yapacağı herkes için merak konusu.

UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşen ekip resmi sitesinden Türkçe açıklama yayımladı.

Galatasaray oyuncuları, yöneticileri ve taraftarları Östersund Jämtkraft Arena'ya hoşgeldiniz.
Başlığı ile verilen açıklamada,

''Östersund futbol kulübü dünyanın en iyi takımlarından birini ağırlamaktan büyük gurur duyuyor.''

''Bir çok kişi Östersunds'a daha kolay bir rakip çikmasını ummuştu.''

''Östersunds ve taraftarlari için rüya gibi bir kura oldu.''

ifadelerine yer verildi.

Östersunds-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te oynanacak... 

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