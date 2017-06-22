ETİMESGUT BELEDİYESPOR'DA 6 İMZA BİRDEN

Üst lig hedefi doğrultusunda harekete geçen Etimesgut Belediyespor, dış transfere hızlı girerek bombaları ardı ardına patlattı.

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.

Geçen sezonu Play-Off hattının sınırında bitiren başkent ekibi, yeni dönemde TFF 1. Lig’e çıkmak için en az Play-off müsabakalarına taşıyacak sıralamada kendine yer bulmayı hedefliyor.

Üst lig hedefi doğrultusunda harekete geçen Etimesgut, dış transfere hızlı girerek bombaları ardı ardına patlattı.

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6 yeni isim kadroya dahil edildi

Hasan Kartal’ın başkanlığını yaptığı başkent ekibi, 6 yeni ismi bünyesine katmanın mutluğunu yaşıyor. Transfer döneminin başlamasıyla oyuncularla üst üste imzaları atan Etimesgut Belediyespor, Kastamonu Belediyespor’dan forvet oyuncusu Yaşar Çetin, Nazilli Belediyespor’dan stoper oyuncusu Sabri Turgut, Tokatspor’dan kanat oyuncusu Eser Yayla, Düzcespor’dan orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor’dan sağ bek oyuncusu Erçin Ilgaz ve 24Erzincanspor’dan orta saha oyuncusu Ahmet Kaan Ergün’ü renklerine bağladı.

Ankara futbolunun yakından tanıdığı Teknik Direktör Hayati Soydaş’ın yönetiminde yeni sezona hazırlanan Etimesgut Belediyespor’un güçlü bir kadro kurarak sezon sonunda TFF 1. Lig’e ulaşmanın keyfini tüm başkent ile paylaşmak istediği ifade ediliyor.

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Tribünler büyüyor

Başkent ekibinin, Etimesgut Belediyesi’nin işbirliği ile mevcut stadını modern hale getirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni yapılacak olan iki kale arkasını tribünlerle birleştirip maraton tribününün de kapasitesini arttırma çalışmalarında son adımlarını atan Etimesgut, yeni sezon öncesinde en azından kale arkalarını taraftarlarına açmayı planlıyor.