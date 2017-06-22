İLK YARI FİNALİST BELÇİKA

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Belçika, İtalya'yı 79-66 yenerek, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Prag Arena'da oynanan karşılaşmada Belçika, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmada rahat bir galibiyet elde etti.

Maça iyi başlayan Belçika, pota altında rakibine büyük üstünlük kurarak ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı. İtalya'nın ikinci çeyreğe 10-0'lık seriyle başlamasına rağmen Belçika, çabuk toparlandı ve soyunma odasına 46-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran İtalyanlar, farkı 2 sayıya kadar indirdi ve final periyoduna Belçika 57-55 önde girdi. Son çeyrekte temposunu artıran Belçika, etkili savunmasıyla sahadan 79-66 galip ayrılarak, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Belçika'da 27 sayı kaydeden Emma Meesseman oldu. İtalya'da ise Cecilia Zandalasini'nin 23 sayısı yarı finale çıkmak için yeterli olmadı.

Belçika'nın yarı finaldeki rakibi TSİ 19.00'da oynanacak İspanya-Letonya maçının galibi olacak.

Tarihinde ilk kez çeyrek finale kadar gelen Belçika, son 4 takım arasına kalmayı da başardı. Gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na da katılmayı garantileyen Belçika, bu organizasyonda da ilk kez yer alma hakkı elde etti.

İtalya ise 5. olarak Dünya Şampiyonası vizesi alabilmek için klasman maçlarına çıkacak.