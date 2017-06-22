MAİCON TAMAM, ACERBİ'DE SONUÇ YOK

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'a kavuşmak için gün sayıyor. 5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı stoper ile son görüşmelerin yapılmasının ardından resmi açıklama yapılacak. Bir diğer stoper adayı Acerbi için İtalya'da temaslarda bulunan Galatasaray yöneticileri, bu görüşmelerden sonuç alamadı.

Galatasaray, 8 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında Brezilyalı stoper Maicon'a ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Maicon'a ise senelik 2.5 milyon Avro verilecek. Ayrıntıların ele alınacağı son görüşmelerin ardından resmi açıklama yapılacak.

Bu arada Galatasaray yönetimi, bir diğer stoper adayı Acerbi için İtalya'da temaslarda bulundu. Ancak görüşmeden anlaşma çıkmadı. 8 milyon Avro'nun yanı sıra bonuslar teklif eden Galatasaray yönetimine, Acerbi'nin forma giydiği Sassuolo'dan 15 milyon Avro talebi geldi.

29 yaşındaki stoperi kolay kolay bırakmak istemeyen İtalyan kulübünün istediği bu yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer zora girdi.