AVUKATI AÇIKLADI: KILIÇ GÖREVİNİN BAŞINDA

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktör Kemal Kılıç'ın avukatı Ercan Sevdimbaş, kulübüyle yeni sezona ilişkin 1 yıl süreli protokol imzalayan Kılıç'ın görevinin başında olduğunu bildirdi.

Sevdimbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün Kılıç'la yaptığı protokolü feshettiği ve yollarını ayırdığını yazdığını belirtti.

Haberlerde Kılıç'ın yerine başka bir teknik direktörle de anlaşıldığının yer aldığını vurgulayan Sevdimbaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Kılıç ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü arasında 2017-2018 futbol sezonuna ilişkin 1 yıl geçerli olmak üzere bir protokol akdedilmiştir. Söz konusu protokol halihazırda yürürlükte olup, müvekkil teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'a Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü tarafından herhangi bir fesih ihbarnamesi tebliğ edilmemiştir. Kaldı ki, lisans çıkarılabilmesi için ve TFF Teknik Adam Sözleşmesi imzalanabilmesi için gerekli evraklar Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği'ne gönderilmiş olup, müvekkil teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın imzalamış olduğu protokol uyarınca akdedilmesi gereken TFF Teknik Adam Sözleşmesi'nin de en yakın zamanda imzalanarak, söz konusu asılsız haberlere son verileceği inancındayız. Dolayısı ile müvekkil teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın görevinin başında olduğunu, kulübün kamp programına katılacağını ve görev süresi bitene kadar Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü teknik sorumlusu olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getireceğini bildirir, söz konusu asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."