Genç yıldız, Premier Lig'e göz kırptı!
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GENÇ YILDIZ, PREMİER LİG'E GÖZ KIRPTI!

Genç yıldız, Premier Lig'e göz kırptı!

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Cengiz Ünder, sezon boyunca ortaya koyduğu oyunla transferin gözdesi oldu. Genç oyuncu, transfer iddiaları ve özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

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Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Cengiz Ünder, sezon boyunca ortaya koyduğu oyunla transferin gözdesi oldu. Genç oyuncu, transfer iddiaları ve özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.

Medipol Başakşehir'in iyi geçen sezonunun en etkili isimlerinden Cengiz Ünder... Genç yetenek, sezon boyunca etkili futbolu ve derbi maçlarda attığı kritik gollerle göz doldurdu.

Takımının başarısına 9 gol ve 8 gol pasıyla katkı sağladı. Manchester United dışında Lille ile de anılan milli futbolcu, gelecek planlarını ilk kez açıkladı.

"Tarzım Premier Lig'e yakın"

19 yaşındaki futbolc, sol açık mevkisinde görev yaptığı ilk sezonda ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu dile getirdi. Dripling yapmayı ve ceza sahası dışından şut çekmeyi sevdiğini belirten Ünder, tarzıyla, Premier Lig'e yakın olduğunu ifade etti.

Cengiz Ünder, "Her oyuncu Barcelona, Manchester United, Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum. Başakşehir'le beş yıllık kontratım var. Daha bir yılı bitti, öyle gideyim diye bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, David Silva'nın stilini çok beğendiğini Abdullah Avcı'nın ise gelişimine çok katkı sağladığını vurguladı.

Özel yaşantısıyla ilgili de bilgi veren Ünder, bisiklet sürmeyi çok sevdiğini, hala ehliyet ve otomobil almadığını bildirdi.

Medipol Başakşehir, Altınordu'dan 700 bin Avro bonservis bedeli karşılığında sezon başı transfer ettiği futbolcuyu, başka bir kulübe satarsa gelirin yüzde 30'unu Altınordu'ya verecek. 
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