GALATASARAY ODEABANK'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Erman Kunter yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, kamp için 28 Ağustos'ta İtalya'nın Bormio kentine gidecek. Galatasaray Odeabank, 9 Eylül'e kadar sürecek kampta 5 hazırlık maçı yapacak.

Bormio'daki kampın ardından 13 Eylül'de Fransa'nın Angers şehrinde düzenlenecek Prostar Turnuvası'na katılacak sarı-kırmızılı takım, 3 karşılaşma oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.

Galatasaray Odeabank, 20-23 Eylül'de Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş Turnuvası'nda 3 maç oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlıklarını ise TÜBAD Turnuvası'na katılarak tamamlamayı planlıyor.

Bu arada Galatasaray Odeabank ile sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu Alex Tyus, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.