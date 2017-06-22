Galatasaray Odeabank'ın programı belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY ODEABANK'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray Odeabank'ın programı belli oldu

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayacak.

258 Okunma

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Erman Kunter yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, kamp için 28 Ağustos'ta İtalya'nın Bormio kentine gidecek. Galatasaray Odeabank, 9 Eylül'e kadar sürecek kampta 5 hazırlık maçı yapacak.

Bormio'daki kampın ardından 13 Eylül'de Fransa'nın Angers şehrinde düzenlenecek Prostar Turnuvası'na katılacak sarı-kırmızılı takım, 3 karşılaşma oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak.

Galatasaray Odeabank, 20-23 Eylül'de Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş Turnuvası'nda 3 maç oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlıklarını ise TÜBAD Turnuvası'na katılarak tamamlamayı planlıyor.

Bu arada Galatasaray Odeabank ile sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu Alex Tyus, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

ETİKETLER #Galatasaray
Maicon tamam, Acerbi'de sonuç yok
UEFA'nın o kuralı Türkiye'de yürürlükte
Galatasaray'a Maicon geliyor
"Arda'nın Galatasaray'a gelmesi..."
Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'a doğru
Galatasaray'da gündem Acerbi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿