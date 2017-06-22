Kamerun ile Avustralya yenişemedi
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KAMERUN İLE AVUSTRALYA YENİŞEMEDİ

Kamerun ile Avustralya yenişemedi

Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

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Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kamerun ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yer alan Krestovsky Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Kamerun, 45. dakikada Frank Zambo'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Mark Milligan'ın 60. dakikadaki penaltı golüyle Avustralya'nın eşitliği sağladığı karşılaşmanın kalan dakikalarında skor değişmedi.

Gruptaki ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kamerun ve Avustralya, puan cetvelinde birer puanla son iki sırada yer alıyor.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, 90 dakika forma giydi.

FIFA Konfederasyonlar Kupası'na, A Grubu'nda cumartesi günü oynanacak Meksika-Rusya ve Yeni Zelanda-Portekiz maçlarıyla devam edilecek.

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