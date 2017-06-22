Galatasaray'a Maicon geliyor
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GALATASARAY'A MAİCON GELİYOR

Galatasaray'a Maicon geliyor

Kulübü Sassuolo'nun bonservisi için 15 milyon avro istediği Acerbi'den geri adım adan Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı Maicon için artık saatleri sayıyor. 

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Kulübü Sassuolo'nun bonservisi için 15 milyon avro istediği Acerbi'den geri adım adan Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı Maicon için artık saatleri sayıyor.  Brezilyalı oyuncu Maicon yarın İstanbul'a geliyor.

İstanbul'da yapılacak son görüşmelerin ardından sarı kırmızılı takımın KAP'a açıklama yapması bekleniyor. Porto'da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezonu Brezilya'nın Sao Paulo takımında kiralık geçiren defans oyuncusu 1988 doğumlu. 

Oyuncunun bonservisi için Sao Paulo ile 7 milyon artı 1 milyon avro bonuslar olmak üzere 8 milyon avroluk anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncuya da yıllık 2.6 milyon avro vermeyi kabul etmişti.

Sarı Kırmızılı takım son pürüzleri konuşup Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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