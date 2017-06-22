HACETTEPE, YENİ SEZONA İDDİALI BAKIYOR

Mustafa Kaplan yönetimindeki Hacettepe Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hedefi doğrultusunda kadro kurmak için çalışmalarına yön verdi.

Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek olan Hacettepe’de kadro planlanması şekil almaya başladı.

Kaplan, takdir topladı

Geçen sezonun ortasında küme düşme hattında bulunan takımın başına geçen Mustafa Kaplan, ekibiyle gösterdiği performans ile takdir toplayıp başkent ekibini başarılı bir noktaya taşımıştı. Yeni dönemde de bu olumlu grafiğini devam ettirmek isteyen Mor-Menekşeler, sezon sonunda en az Play-off hedefine ulaşmak istiyor.

Kadro şekilleniyor

Genç ve dinamik oyuncuları kadrosunda tutmak isteyen Mustafa Kaplan yönetimindeki Hacettepe’nin U19 ve U21 takımının yetenekli oyuncuları Cihat, Arda, Mehmet Cihan, Çayan, Cengizhan, Kaan ve Yağız, Mert Bayındır’ı kamp kadrosuna davet ettiği öğrenildi.

İlk dış transfer: Aytaç Öden

Gelecek vaat eden oyunculara abilik edecek isimlere de kadrosunda yer vermeyi düşünen başkent ekibi, geçmiş yıllarda Ankaragücü’nden tanıdığımız ve en son Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük’ün kadrosunda yer alan deneyimli stoper oyuncusu Aytaç Öden ile sözleşme imzalayarak ilk dış transferini gerçekleştirdi.

Orhan Evci ile yola devam

Hacettepe, geçen sezonun devre arasında Ankaragücü’nden transfer ettiği Orhan Evci ile tekrar anlaşarak sözleşmesini uzattığı açıklandı. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Orhan, ikinci yarının başında geldiği takımla 15 maça çıkarak takımına önemli bir katkıda bulundu.

Kamp tarihleri belli oldu

2 hafta içerisinde kadrosunu tam anlamıyla şekillendirmeyi amaçlayan Başkent ekibinin sezonu açacağı tarih belli oldu. 10 Temmuz tarihinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapacağı ilk antrenman ile yeni sezona “Merhaba” diyecek olan Hacettepe, Ankara’daki çalışmalarını bitirdikten sonra Dorukkaya’ya giderek kamp programının ilk startını verecek. Dorukkaya’daki kamp programı doğrultusunda çalışmalarını yön verecek olan ekip, burada 3 yada 4 takım ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Hacettepe’den Gençlerbirliği’ne

Hacettepe’de geçen sene gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, Alaaddin Okumuş ve Berat Özdemir’in Gençlerbirliği’nden davet aldığı öğrenildi. Hacettepe’nin de Kırmızı-Siyahlı ekibinin kadrosuna yer alan yetenekli genç oyuncuları da ilerleyen günlerde kadrosuna katacağı ifade edildi.

Stadyum arayışları

Öte yandan, Cebeci İnönü Stadyumu’ndaki belirsizliğinin devam etmesinden dolayı Hacettepe yönetiminin yeni sezonda maçlarını oynayacağı yer için çalışmalarına başladı. Mor-Menekşelerin, alternatif stadyum düşünceleri arasında Gölbaşı İlçe Stadyumu ve Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nun yer aldığı öğrenildi. İlerleyen günlerde yetkili kişilere başvuru yapılacağı ifade edildi.