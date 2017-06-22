İşte Şaziye İvegin'in yeni takımı
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İŞTE ŞAZİYE İVEGİN'İN YENİ TAKIMI

İşte Şaziye İvegin'in yeni takımı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Bornova Beckerspor, milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'le anlaştı.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Bornova Beckerspor, milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'le anlaştı.

Bornova Beckerspor Kulübü Başkanı Volkan Kebir, yaptığı yazılı açıklamada, kısa zamanda yükseldikleri Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde önemli ekiplerin arasında yer alacakları için çok mutlu olduklarını belirtti. Elde ettikleri başarıyı bu sezon da sürdürmek istediklerini kaydeden Kebir, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'i en iyi şekilde temsil etmek hedefindeyiz. Bu açıdan gerçekleştirdiğimiz transferlerin hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şaziye İvegin Üner gibi başarılı ve tecrübeli bir ismi renklerimize bağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

Daha önce Ümit Milli Takımı oyuncusu Kübra Erat'ı kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi, ikinci transferini tecrübeli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'le yaptı.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası kadrosunda da bulunan 35 yaşındaki basketbolcu daha önce BOTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi ve Bellona AGÜ takımlarında da forma giydi.

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