VAN PERSİE FEYENOORD YOLUNDA

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, eski takımı Feyenoord'a dönmek istiyor.

Bu sezon şampiyonlar liginde mücadele edecek olan Feyenoord, yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek amacında. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Robin Van Persie'ye takımın liderliğini vermek istiyor.

Futbolu bırakan Kuyt'ın yerine düşünülen Van Persie'nin de eski takımına gönülden bağlı olduğu ve geri dönmek istediği belirtiliyor. Yorum haberde, Robin Van Persie'nin fiziki açıdan Kuyt kadar yeterli olmadığı ve bunun büyük bir soru işareti olduğuna dikkat çekildi. Gazetede, Robin Van Persie'nin tecrübesiyle soyunma odasında büyük katkı sağlayabileceğini ancak sahada Kuyt kadar katkı yapamayacağı yorumu yer aldı.

Haberde ayrıca, Van Persie'nin, Feyenoord tutkusunun, Fenerbahçe'den kazandığı yüksek maaşı bırakması için bir sebep olduğu ifade edildi.