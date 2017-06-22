ÖRNEK İSTİFASINI ANLATTI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmasının ardından son Trabzonspor maçı öncesinde istifa eden yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Adnan Örnek, "Belki de uzun aylar, yıllar işsiz kalabileceğimi de biliyordum böyle bir risk alarak. O gün o rutinlikten Bursaspor'u kurtarmak için istifa ettim." dedi.

Örnek, Bursaspor'un altyapısında başladığı futbolculuk hayatında 13 yıl profesyonel olarak yeşil-beyazlı takımın formasını giydiğini, bu sürede 6 yıl takım kaptanlığı yaptığı hatırlattı.

Yeşil-beyazlılar dışında başka hiçbir takımın formasını giymeden aktif futbolculuk yaşantısını tamamladığının altını çizen Örnek, böylece Bursaspor tarihine adını yazdırdığını ifade etti.

Bursaspor Kulübünün geleceğini inşa etmek için altyapının başına geçtiğini ve iyi projeler hazırladığını anlatan Örnek, "Ben aslında 3-4 yıllığına Bursaspor'a yeni yıldızlar yetiştirmek üzere altyapıya gelmiştim ama kısmet bir şekilde A takıma kadar taşıdı. Böyle bir sorumluluk altına girmek zorunda kaldım. Bunu da gururla, onurla kabul ettim." diye konuştu.

"İpleri elime aldım"

Bursaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturduğu gün ekip arkadaşlarıyla kolları sıvadıklarını belirten Adnan Örnek, teknik heyet ve takımdaki oyuncularda ciddi değişiklikler yaptığını, taraftar baskısından dolayı oynamayan Cristobal Jorquera, Tomas Sivok, Bilal Kısa ve Erdem Özgenç'i oynattığını ve bu oyunculardan verim aldığını anlattı.

Lig sonuna doğru her maça kazanmak için çıktıklarını ancak 3-0, 4-0 kazanabilecekleri Gençlerbirliği maçını son dakikada kaybettiklerini ifade eden Örnek, bu müsabaka sonrası ligin bitimine bir hafta kala aldığı istifa kararıyla ilgili olarak şunları aktardı:

"İstifa kararının ardından Bursaspor bence şok etkisini yaşadı. Tabii bu kararımın birçok etkeni var ama o bende saklı dursun. Bu kararı kesinlikle Bursaspor'daki gidişatı bozmak üzere aldım. Ben aslında o gün de söyledim; bu takım rutine bağlanmış gidiyor. Ben artık harekete geçmem gerektiğini, bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çünkü ben Bursaspor'da doğdum, Bursaspor'da büyüdüm. Gençlerbirliği maçı sonrası bir sürü risk aldım. Belki de uzun aylar, yıllar işsiz kalabileceğimi de biliyordum böyle bir risk alarak. O gün o rutinlikten Bursaspor'u kurtarmak için istifa ettim. Bana göre bir hata değildi. Bursaspor'un bugün yine öyle bir durumu olsa yine ben o şekilde istifa ederdim. Çünkü bir şey yapmamız gerekiyordu. Yoksa takım küme düşecekti. Bunu yapabilecek tek adam bendim ve yaptım. Hiçbir şeyden de pişmanlık duymuyorum. Yaptığım hiçbir hareketin bana geri dönüşünü düşünmedim. Duygu yüklü biriyim. İstifa ettim."

Adnan Örnek, istifa kararından bir gün sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu takımın Trabzonspor'u yenebilecek güçte olduğunu ancak şehrin kenetlenmesi gerektiğini söylediğini belirterek, istifası kararını da bunun için aldığını anlattı.

"Aslında kaçmadım, tam aksine sorumluluk aldım"

Yeşil-beyazlı takımın ligin son haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçını Bursasporlu taraftarların arasında izlediğini dile getiren Örnek, şunları kaydetti:

"O maçı kazanacağımızı zaten biliyorduk. Ben aslında Gençlerbirliği maçından sonra kaçmadım, tam aksine sorumluluk aldım. Bu sorumluluğa da herkesin saygı duymasını bekliyorum. Ben burada herkesin göz bebeği olan bir takımı, şehri uyandırmak istedim aslında. Bunu gerçekleştirdiğime de inanıyorum. Bunun zararını da ben görüyorum, ben çekiyorum ama tek düşüncem Bursaspor takımının ligde kalmasıydı. Onun için öyle bir düşünce vardı bende, bunu uyguladım. Günün birinde Bursaspor'a döneceğim ve altyapıdan yetişen oyuncularla beraber yeniden şampiyonluk yaşayacağım. Bu camiada büyük başarılara imza atacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sadeci iyi teknik adam almak yetmiyor"

Adnan Örnek, Bursaspor'da yeniden teknik direktörlük yaptıktan sonra gelecekte kulüpte iyi bir yönetici olmayı da hedeflediğini bildirdi.

Yeşil-beyazlı takımın prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Le Guen ile ilgili olarak ise Örnek, "Kendisi Afrika ve Avrupa futbolunu biliyor. Lyon'daki pozisyonunu daha yakından biliyoruz. İyi transferler de yapmak lazım. Sadece iyi teknik adam almak yetmiyor. Gelen teknik adama şans vermek lazım. Biraz baskıyı azaltmak lazım. Bursaspor taraftarı Türkiye'nin en büyüklerinden biri. O gücü hissedince hiçbir şeyden korkmuyorsunuz ama baskıyı biraz hafifletmek lazım." şeklinde görüşlerini aktardı.