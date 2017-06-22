Adanaspor'dan iki transfer birden
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR'DAN İKİ TRANSFER BİRDEN

Adanaspor'dan iki transfer birden

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.

259 Okunma

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Eyüpspor'dan Muharrem Doğan ve Adana Demirspor'dan Onur Akbay'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı defans oyuncusu Muharrem, "Adanaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Allah'ın izniyle burada önemli başarılar yaşamak istiyorum. Adanaspor hedefi olan bir camia. Umarım bu yıl Adanaspor'u tekrar Süper Lig'e taşırız." ifadesini kullandı.

Adanaspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan savunma oyuncusu Onur da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Adanaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER #Adanaspor
Akif Çağatay Kılıç: "Arda Turan, önemli bir marka"
Transfer dönemi yarın başlıyor
En fazla cezayı Fenerbahçe ödedi
"Adanaspor'u layık olduğu yere tekrar döndüreceğiz"
Süper Lig’de teknik direktör kıyımı
Namoğlu'dan VAR ile ilgili flaş açıklama
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿