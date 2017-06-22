Kayseripor'a Rumen kaleci
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KAYSERİPOR'A RUMEN KALECİ

Kayseripor'a Rumen kaleci

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Astra Giurgiu'dan kaleci Silviu Lung'u renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın eski takımından oyuncusu olan Silviu Lung, geçen sezon Astra Giurgiu ile ligde ve Avrupa kupalarında 43 maça çıktı.

Futbola Romanya 1. Lig takımlarından Universitatea Craiova'da başlayan Silviu Lung, 2012'de transfer olduğu Astra Giurgiu takımının kalesini 5 sezon korudu.

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