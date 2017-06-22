İŞTE EN İYİ 10 TEZAHÜRAT

Tezahürat... Şüphesiz futbol sahalarına en çok yakışan unsurlardan birisi... Tezahürat, taraftarın takıma bağlılığını gösteren ve ona güç katan futbol sahalarının olmazsa olmazlarından...

Tezahürat... Şüphesiz futbol sahalarına en çok yakışan unsurlardan birisi... Tezahürat, taraftarın takıma bağlılığını gösteren ve ona güç katan futbol sahalarının olmazsa olmazlarından...

Fransız Futbol Dergisi, dünyanın en iyi 10 tezahüratı listesini açıkladı. Hafızalara kazınan ve dilden dile dolaşan tezahüratlar arasında bir de Türk takımı var; Kara Kartal...

BARCELONA 10 NUMARA

El Cant Del Barça...

İlk defa 1974 yılında Camp Nou Stadı’nda oynanan maçtan önce Şef Oriol Martorell tarafından yönetilen 3600 Kişilik Koro tarafından seslendirildi. Barcelona futbol takımında yıllar geçmiş olmasına rağmen hiç kimse yeni bir marşa ihtiyaç olduğunu düşünmemektedir.

WEST HAM UNİTED 9 NUMARA

Forever Blowing Bubbles... Sonsuza dek uçuşacak balonlar... Takım kadrosunun stadyum hoparlöründen tek tek sayılmasının ardından giren muhteşem West Ham United marşı..

BOCA JUNIORS 8 NUMARA

Arjantin'in dile destan tezahüratlarından Dale Cavese...

BEŞİKTAŞ 7 NUMARA

En iyi tezahüratlar listesine 7'nci sıradan giren Beşiktaş. Tribünlerde rekor üzerine rekor kıran Kara Kartal, bu kez de adını dünyanın en iyi tezahüratları listesine yazdırdı.

NEWCASTLE UNITED 6 NUMARA

Listenin 6'ncı sırasında yer alan "Don't take me home" Newcastle United tribünlerinin vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

SEVILLA 5 NUMARA

Himno del Centenario... Sevilla tribünlerinde her defasında yankılanan eski bir tezahürat...

PANATHİNAİKOS 4 NUMARA

Horto Magiko... Panathinaikos taraftar grubu'nun sahip çıktığı ve renkli görüntülere eşlik ettiği muhteşem tezahürat...

WYDAD ATHLETİC CLUB 3 NUMARA

En iyi tezahüratlar listesinde 3 numarada Wydad Athletic Club'ın Toujours on va gagner tezahüratı yer alıyor...

ROMA 2 NUMARA

Roma Roma Roma... Tüyleri diken diken eden, duygu yüklü bir beste... İtalya'nın Roma takımının hafızalardan silinmeyecek kulüp marşı.

LİVERPOOL 1 NUMARA

Ve gerçek bir klasik... You'll never walk alone...(Asla yalnız yürümeyeceksin)

Dünyada bir futbol takımı için söylenen en güzel söz... Taraflı tarafsız tüm taraftarların ortak şarkısı....

