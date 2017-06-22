Nadir Koç, Ankaragücü Başkanı mı olacak?
﻿
Site İçi Arama
﻿

NADİR KOÇ, ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MI OLACAK?

Nadir Koç, Ankaragücü Başkanı mı olacak?

Melih Gökçek - Mehmet Yiğiner çekişmesinde son iddia. Melih Gökçek, Ankaragücü Başkanı olarak Nadir Koç'u düşünüyor...

5248 Okunma

Ankaragücü'nün 1.Lige yükselmesi ile birlikte kulüp başkanlığı tartışması yeni bir boyut kazandı.

Melih Gökçek,  kulüp başkanlığına kendine yakın birilerinin getirilmesini durumunda gerekli maddi desteği sağlayacağım açıklaması ardından Yiğiner göreve devam etmek istediğini söylemiş hatta şampiyonluk kutlamalarında taraftarlarla mini bir referandum gerçekleştirmişti. Referandumda destek alan Yiğiner, Melih Gökçek'ten forma reklamı ve Belediye bütçesinden destek istemişti. Hatta bu desteğin gecikmesi ile ilgili sitemleri de medyaya yansımıştı.

Ardından beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek, Gecekondu tribün grubu ile yıllardır süren gerginliğe son verdi ve iftarlarına katıldı. Gökçek'in taraftarlar ile barışma çalışması Ankaragücü yönetimini istediği konusunda ısrarcı olduğunu gösterdi.

Hürriyet Ankara'da bugün yayınlanan habere göre Melih Gökçek'in Ankaragücü Başkanlığı için düşündüğü ismin Nadir Koç olduğu öğrenildi. 2009-2011 yılları arasında Ankaragücü yönetiminde de görev yapan Nadir Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Taraftarlar ile her zaman yakın ilişkisi olan Nadir Koç'un Gecekondu iftarında da Melih Gökçek'in yanında oturması bu iddiaları kuvvetlendiriyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de Ankara esnafına verdiği iftarda Mehmet Yiğiner ile görüşmesi, Yiğiner'in Cumhurbaşkanına kulübün durumu ile ilgili bir dosya sunması ve destek aldığını açıklaması önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağının göstergesi gibi görülüyor.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER

 

 

1
İsmail Kartal: "Listemiz hazır fakat şu an isim veremeyiz"
Ankaragücü, bayramdan sonra müjdeleri verecek
"Ankaragücü'ne el birliğiyle sahip çıkalım"
5
Ankaragücü Teknik Direktörü belli oldu...
Passolig turnikeleri, Ostim Stadyumu'na getiriliyor
Ankaragücü taraftarı passolig ile tanıştı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Abdulkattak Hurma
22 Haziran 201713:58
Kisilerde onemlidir cunku kisinin Ankaragucu gibi bir kulubun baskani olacaksa sahsi entegrite standardina uygun olmasi gerekir. 2013 senesinde Ankarada cokertilen bir cetenin kurucusu cikan bir sahis Ankaragucune baskan olabilirmi sorusunun cevabi para icin olur ise olay bastan yanlistir ve gelecekte basa gecebilecek olumsuz seylere evet demektir..Cemal Aydin gibileri bu kulupten iceri sokmamak hepimizin gorevidir.
1
can
22 Haziran 201712:21
önemli olan kişiler değil gerçek olan ANKARAGÜCÜ
﻿