NADİR KOÇ, ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MI OLACAK?

Melih Gökçek - Mehmet Yiğiner çekişmesinde son iddia. Melih Gökçek, Ankaragücü Başkanı olarak Nadir Koç'u düşünüyor...

Ankaragücü'nün 1.Lige yükselmesi ile birlikte kulüp başkanlığı tartışması yeni bir boyut kazandı.

Melih Gökçek, kulüp başkanlığına kendine yakın birilerinin getirilmesini durumunda gerekli maddi desteği sağlayacağım açıklaması ardından Yiğiner göreve devam etmek istediğini söylemiş hatta şampiyonluk kutlamalarında taraftarlarla mini bir referandum gerçekleştirmişti. Referandumda destek alan Yiğiner, Melih Gökçek'ten forma reklamı ve Belediye bütçesinden destek istemişti. Hatta bu desteğin gecikmesi ile ilgili sitemleri de medyaya yansımıştı.

Ardından beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Melih Gökçek, Gecekondu tribün grubu ile yıllardır süren gerginliğe son verdi ve iftarlarına katıldı. Gökçek'in taraftarlar ile barışma çalışması Ankaragücü yönetimini istediği konusunda ısrarcı olduğunu gösterdi.

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Hürriyet Ankara'da bugün yayınlanan habere göre Melih Gökçek'in Ankaragücü Başkanlığı için düşündüğü ismin Nadir Koç olduğu öğrenildi. 2009-2011 yılları arasında Ankaragücü yönetiminde de görev yapan Nadir Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Taraftarlar ile her zaman yakın ilişkisi olan Nadir Koç'un Gecekondu iftarında da Melih Gökçek'in yanında oturması bu iddiaları kuvvetlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de Ankara esnafına verdiği iftarda Mehmet Yiğiner ile görüşmesi, Yiğiner'in Cumhurbaşkanına kulübün durumu ile ilgili bir dosya sunması ve destek aldığını açıklaması önümüzdeki günlerde hareketliliğin artacağının göstergesi gibi görülüyor.