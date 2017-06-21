GENÇLERBİRLİĞİ, BEŞTEPE'DE TOPLANACAK

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 29 Haziran Perşembe günü başlayacak.
Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya gelecek kırmızı-siyahlı futbolcular, sezon hazırlıklarını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Ankara'da sürdürecek.
Hazırlıkların ikinci etabını Hollanda'da gerçekleştirecek başkent ekibi, 13 Temmuz Perşembe günü başkentten Arnhem kentine hareket edecek.
Yurt dışı kampında 5 hazırlık maçı yapmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, 28 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.