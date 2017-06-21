ANKARAGÜCÜ, BAYRAMDAN SONRA MÜJDELERİ VERECEK

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, "Bayram sonunda yavaş yavaş taraftarlarımıza müjdeyi vereceğiz" dedi.

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Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Radyospor’daki Spor Kazanı programına konuk oldu ve Emrah Karalinç’in sorularını yanıtladı.

Sezon bittikten hemen sonra ekonomik kaynak bulma arayışına girdiklerini belirten Yılmaz, ‘’Transfer yapmak için ciddi desteğe ihtiyacımız vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğoğan, iftar yemeği verdi. Başkanımız ile Recep Tayyip Erdoğan iftar yemeğinde bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, Ankaragücü’nü tebrik etti ve 1.Lig’de de bu performansı sürdürebileceğimizi söyledi. Biz de borcumuzu söyledik, ekonomik destek aradığımızı söyledik, Melih Gökçek’i çağırarak talimat verdi, el birliğiyle Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmemiz gerektiğini söyledi’’ dedi.

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‘’Bayramdan sonra transferler başlıyor’’

Tuna Yılmaz, ‘’Bayram sonunda yavaş yavaş taraftarlarımıza müjdeyi vereceğiz. Transfer yasağı var diye boş durmuyoruz, oyuncularla görüşüyoruz, söz aldığımız oyuncular var. Hocayı belirledikten sonra, oyuncuları hocaya söyleyeceğiz onun da onayıyla bayramdan sonra oyuncularla anlaşacağız’’ dedi.

Kaynak oluşturma çabası içinde olduklarını da belirten Yılmaz, "1.Lig bütçesi, 2.Lig’e göre daha fazla. Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Ankaragücü, Türk futboluna hizmet eden asırlık bir çınar. Ankaragücünün yeri burası değil’’ diye ekledi.

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