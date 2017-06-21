"ANKARAGÜCÜ'NE EL BİRLİĞİYLE SAHİP ÇIKALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organize edilen iftarda konuşma imkanı bulan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü’nün durumu, geldiği nokta ve gelecek ile ilgili düşüncelerini kendilerine arz etti.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Esnaf Teşkilatı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde esnaflara verdiği iftar yemeğine katıldı.

İftar sonrası Cumhurbaşkanı ile bir süre konuşma imkanı bulan Başkan Mehmet Yiğiner, Ankaragücü’nün durumu, geldiği nokta ve gelecek ile ilgili düşüncelerini kendilerine arz etti.

Görüşmede Ankaragücü’nün Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluğa ulaşmasının kendisini sevindirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ”Ankaragücü’nün şampiyonluğunu tebrik ediyor, aynı başarıyı TFF 1.Lig’de de sürdürmenizi diliyorum” dedi.

"Ankaragücü'ne elbirliği ile sahip çıkmamız gerekiyor"

Kulübün geçmişten gelen borcu olduğunu, bu anlamda borçların ödenebilmesi desteğe ihtiyacı olduğunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a belirten Başkan Mehmet Yiğiner’e maddi ve manevi destek olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i yanına çağırarak, ”Ankaragücü köklü bir kulübümüz, Ankaragücü’ne el birliği ile sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomik destek noktasında yardımcı olmalıyız. Mehmet sevdiğimiz ve başarılı bir kardeşimiz. Sen de biz de destek vererek Ankaragücü’ne yardımcı olalım” dedi.

Yiğiner'den teşekkür

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgi ve alakasından dolayı camia olarak son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Yiğiner, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın dün olduğu gibi bugünde, yarında yanındayız ve destekçisiyiz. Bu anlamda bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Vatanı müdafaa noktasında üzerimize düşen görevi yaptık"

Ankaragücü logosunun vatanı müdafaayı ve asaleti simgelediğini hatırlatan Başkan Mehmet Yiğiner, ”Ankaragücü camiası olarak 15 Temmuz Gecesi Milleti Kızılay Meydanı’na davet ederek, logomuzda simgelenen vatanı müdafaa noktasında üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonrada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefi doğrultusunda çok çalışarak kendisine destek olacağız. Kulübümüze destek olacağı sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e de teşekkür ediyoruz” dedi.