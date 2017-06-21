PASSOLİG TURNİKELERİ, OSTİM STADYUMU'NA GETİRİLİYOR

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yıkım çalışmalarının başlamasının ardından Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün yeni sezonda nerede oynayacağı netlik kazanmaya başladı.

1936 yılında hizmete açılan ve başkent sporseverlerin mabedi halini alan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılıp yerine modern bir spor kompleksinin yapılacağının kararının açıklanmasının ardından bu stadı uzun yıllardır kullanan Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin yeni stadyum yapılana kadar nerede oynayacağı merak konusu oldu.

Başkent’in Süper Lig’deki ekibi Gençlerbirliği ve yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nün yeni spor kompleksinin hayata geçmesi için yaklaşık 2-3 sene geçeceği düşünüldüğünden, bu iki takımın maçlarını oynayacağı Passolig özelliği taşıyan biletleri okuyabilen turnikelere ait stada ihtiyacı var.

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19 Mayıs Stadyumu’ndan Ostim’e taşınıyor

Şu an için Passolig cihazı bulanan tek yer, Osmanlıspor’un maçlarını oynadığı Yenikent’teki stadyumu var. Spor Genel Müdürlüğü, Osmanlı Stadı’nın 3 takımı kaldıramayacağını vurgulayarak Ostim Stadyumu’nu bakıma alıp lig maçlarına hazır hale getirmek için çalışmalara başladığı dile getirildi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda yıkım çalışmaları devam ederken, Passolig’i okuyan turnikelere zarar vermeden oradaki cihazların Ostim Stadyumu’na taşınacağı ifade edildi. Bu konuyla yakından ilgilenen Spor Genel Müdürlüğü, TFF’ye verdiği talimat ile Ostim Stadyum’daki eksiklerin tespit edilmesini isteyerek Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynanabileceği bir duruma getirilmesini söyledi. Yeni sezon başlamadan Passolig okuyucularının, Ostim Stadyumu’na monte edileceği bildirildi.

Gençlerbirliği yönetiminin, Süper Lig maçlarını Yenikent’te oynamak için Osmanlıspor’un yetkililerine başvuru yaptığı öğrenildi. Osmanlıspor yönetimi, bu başvuruya henüz cevap vermedi. Gençlerbirliği yönetiminin, bir başka planını ise Süper Lig’deki önemli maçlarını Yenikent’te oynayıp diğer karşılaşmalarını Ostim Stadyumu’nda oynamak üzerine kurduğu ileri sürüldü. Ankaragücü’nün de bu plana benzer bir yol arayışında olduğu tahmin ediliyor.

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Mehmet Baykan, imkanları seferber edecek

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın yeni stadyum yapılana kadar Ankara’daki takımları mağdur etmemek için verdiği talimatlar ile bütün imkanları seferber edeceği belirtildi. Yapılan bu açıklamaların sonrasında Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün iç saha müsabakalarını şehir dışında oynaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı görüldü.

Hacettepe; Gölbaşı ve Etimesgut yolcusu gibi

Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig’de mücadelesini sürdürecek olan Hacettepe’nin de stat sıkıntısı sürüyor. Geçen sene maçlarını oynadığı Cebeci İnönü Stadyumu’nun geleceği hakkında ne gibi bir karar çıkacağı bilinmezken, bu durumdan rahatsızlık duyan Mor-Menekşeli takımın yöneticilerin alternatif stadyumların üzerinde durduğu öğrenildi. Başkent ekibinin, Gölbaşı İlçe Stadyumu veya Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda maçlarını oynayabilmesi için gerekli başvuruları yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ankaragücü, Passolig’e ayak uyduruyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e çıkan Ankaragücü, Passolig ile tanıştı. Taraftarların, sistemin açılmasının ardından 48 saat bile geçmeden 1083 başvuru yaptığı açıklandı. Şu dönemde sadece internet üzerinden başvurunun yapılacağı ve Temmuz ayının başında gişelerden de kayıt işlemlerinin başlanacağı duyuruldu.