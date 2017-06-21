BAŞKENT, BADMİNTON SPOR KOMPLEKSİ'NE KAVUŞUYOR

Ankara’da toplam 5 bin 47 metrekarelik alana inşa edilen tesisin, gelecek ay içinde Türk sporunun hizmetine girmesi planlanıyor.

Türkiye’de badmintona tahsis edilecek ilk spor kompleksinin inşaatında sona gelindi.



Ankara’da toplam 5 bin 47 metrekarelik alan inşa edilen tesisin, gelecek ay içinde Türk sporunun hizmetine girmesi hedefleniyor.



Keçiören’de inşa edilen kompleksin 837 kişi kapasiteli spor salonunda, 9 kortta maç oynanabilecek.



Olimpiyat hazırlık merkezi olarak da kullanılacak tesiste, altyapı için de 2 antrenman salonu yer alıyor.



Federasyonun merkez binasının da bulunacağı komplekste, sporcuların konaklayabilmesi için de 7 katlı 112 kişilik kamp merkezi kısmı faaliyet gösterecek.



Kompleks, son teknoloji aydınlatma ve ısıtma sistemleriyle donatıldı. Sporcuların hamam, sauna, buhar banyosu, jakuzi ve fitness merkezi gibi imkanlardan faydalanabileceği tesisin, kendine özel otoparkı da olacak.



"Badmintonun gelişimi için önemli"



Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, badmintonun gelişimi için önemli bir spor merkezinin kazandırıldığını vurguladı.



Özmekik, badmintonun kalbinin Ankara’daki yeni tesiste atacağını belirterek, "Türkiye şampiyonası ve uluslararası müsabakaları da bu tesiste yapacağız." dedi.



Tesisin arsasının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından federasyona tahsis edildiğinin bilgisini veren Özmekik, "Sayın Melih Gökçek’e teşekkür ediyorum. Tesisin inşaatının yüzde 70’lik kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla yapıldı. Yüzde 30’u ve tefriş giderleri de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kaynaklarından karşılandı." diye konuştu.



Özmekik, kompleksin aynı zamanda olimpiyat hazırlık merkezi niteliği taşıyacağına dikkati çekerek, "Yurt dışından da olimpiyatlara hazırlanan sporcu ve antrenörlerin kamp yapabilecekleri bir merkez olacak." ifadesini kullandı.



Tesiste milli takım gelişim kamplarına 81 ilden sporcu ve antrenörlerin alınacağını dile getiren Özmekik, şunları kaydetti:



"Her hafta eğitim ve gelişim seminerleri de olacak. Milli sporcu ve antrenörler için İngilizce kursları düzenlenecek. Böylece yabancı dil konusunda da kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunulacak. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimize yeni tesisimizde devam edeceğiz. Risk altındaki gençlere badmintonla terapi programları başlatacağız. Tesisin yapımına katkı veren başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz."

Batuhan Özdemir

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