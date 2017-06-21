"ARDA'NIN GALATASARAY'A GELMESİ..."

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor NTVSPOR'da katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tudor, kaç transfer yapılacağına dair soruya ''şuan sayı vermem mümkün değil'' cevabını verdi.

''15-20 gol atacak golcüye ihtiyacamız var''

"Kaç transfer yapılacağıyla ilgili sayı veremem. Televizyonda konuşulan isimler var, birkaçı doğru. Kesinlikle yeni bir takım kurmak istiyoruz. Tempolu, dinamik bir takım istiyoruz. Birçok pozisyona transfer düşünüyoruz. Wesley ile ilgili bakacağız. Bir yıllık sözleşmesi daha var. Hep birlikte bir karar alacağız. Galatasaray için en iyi kararı alacağız. Belhanda çalışkan bir oyuncu. Mantalitesi iyi. Takıma büyük katkısı olacaktır. Sneijder ve Belhanda birlikte oynayabilirler. Kesinlikle dörtlü defans oynayacağız. Şimdilik bir kaliteli stoper istiyoruz. Çok kaliteli bir forvet istiyoruz. 15-20 gol atacak bir golcüye ihtiyacımız var."

Süper Lig'den Atiba, Kjaer ve Cengiz Ünder'i takımımda görmek isterim diyen Tudor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile ilgili ise ''Sabri'yi çok seviyorum. İyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda bu tarz şeyler de var tabii ki. Futbolda duyguları ve işi birbirinden ayırmak gerekiyor. Şampiyon olmak için kolay olmayan kararlar almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Video hakem yorumu

"Video hakem fikri hoşuma gidiyor. Alt seviye takım çalıştırınca, hakemlerin hep üst seviye takımlara yakın olduğunu hissediyorsunuz. Hakemlerle ilgili inanmak istediğim şu, baskı altında olduklarında hata yapıyorlar."

Igor Tudor, Arda Turan ile ilgili ''Arda bildiğim kadarıyla birkaç yıl daha Barcelona'da oynamak istiyor, şuan Galatasaray'a gelmesi rüya'' ifadesini kullandı.

