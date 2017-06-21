UEFA'dan Leipzig ve Salzburg'a onay
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UEFA'DAN LEİPZİG VE SALZBURG'A ONAY

UEFA'dan Leipzig ve Salzburg'a onay

UEFA, Red Bull firmasının sahibi ve sponsoru olduğu Almanya'nın RB Leipzig ile Avusturya'nın Salzburg takımlarının, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda yer almasına onay verdi.

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UEFA, Red Bull firmasının sahibi ve sponsoru olduğu Almanya'nın RB Leipzig ile Avusturya'nın Salzburg takımlarının, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda yer almasına onay verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun incelemesi neticesinde, iki takımın Şampiyonlar Ligi mevzuatlarını ihlal etmedikleri gerekçesiyle organizasyonda yer almasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, kulüplerin finans, sponsorluk ve kurumsal yapı gibi hususlarda yaptıkları düzenlemelerin ardından alındığı ifade edildi.

Böylece, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Armindo Bruma'yı kadrosuna katan RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, Salzburg ise ikinci ön eleme turunda mücadele edecek.

UEFA kuralları gereği, mülkiyet bağı olan kulüplerden sadece birinin UEFA kulüp organizasyonlarında mücadele etmesine izin veriliyor.

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