ŞAMPİYONLUK KUPASI, CAVCAV'IN KABRİNE GETİRİLDİ

Türkiye Şampiyonu olan Hacettepe U19 takımı, Cebeci Asri Mezarlığı’na giderek geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz efsane başkan İlhan Cavcav’ın kabrine ziyarette bulundu.
Başkent ekibinde yöneticiler, U19 takımının teknik direktörü ve oyuncuları, merhum Onursal Başkan İlhan Cavcav’ın kabri başına şampiyonluk kupasını getirerek duayen ismi yad ettiler.
Merhum başkanın kabri başında yapılan tören, edilen duaların sonrasında bitti.
Şampiyonluk yemeği düzenlendi
Hacettepe’nin şampiyon U19 takımı, mezarlıktan ayrıldıktan Wonders’ta organize edilen şampiyonluk yemeğine geçti.
Gelecek yıllarda kırmızı-siyahlıların A takımında boy göstereceğine kesin gözüyle bakılan U19 ekibinin şampiyonluk kutlamasına, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Hacettepe Başkanı Arif Ölmez ve yöneticiler de katıldı.
Keyifli anların yaşandığı bu etkinlik, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav’ın şampiyon ekibin oyuncularını ve teknik heyetini teker teker tebrik etmesinin ardından son buldu.
- KLASSPOR ÖZEL HABER