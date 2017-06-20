SATRANÇTA BİR BAŞARI DAHA

Hantı-Mansiysk'te düzenlenen 2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esmeye devam ediyor.

Hantı-Mansiysk'te düzenlenen 2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esmeye devam ediyor.



Şu ana kadar Ukrayna ve Rusya gibi favorilerle yaptığı beraberliklerle dikkat çeken ve Norveç galibiyetiyle birlikte turnuvanın en sansasyonel takımı olan Türkiye, bugün ise lider Polonya karşında 1.5-2.5 galip oldu.



GM Michal Krasenkow kaptanlığında Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan kadrosuyla mücadele eden Milli takımımız yarın güçlü Çin ile karşılaşacak.

Özgür Yedek

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