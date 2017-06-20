Menez'e coşkulu karşılama
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MENEZ'E COŞKULU KARŞILAMA

Menez'e coşkulu karşılama

Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, Antalya'ya geldi.

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Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği Jeremy Menez, Antalya'ya geldi.

Tarifeli uçakla Antalya Havalimanı'na gelen Fransız futbolcu Menez, CIP bölümünden çıkış yaptı. Kendisini bekleyen Antalyalı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılanan Menez'e çiçek takdim edildi.

Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Menez'e taraftarlar Antalyaspor topu ve atkısı verdi. Menez, imzaladığı topu ve atkıyı taraftarlara hediye etti.

Fransız futbolcu, daha sonra polis ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçip, aracına binerek konaklayacağı otele gitti.

Menez, kendisini üç yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeyi, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenecek törende imzalayacak.

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