ABDOU RAZACK TRAORE, KONYASPOR'A GİDİYOR

Kardemir Karabükspor'un Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, Konyaspor'la her konuda anlaştı.

Kardemir Karabükspor'la sözleşmesi sona eren Abdou Razack Traore, yeni takımını Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone programında açıkladı, "Gelecek sezon yüzde 90 Konyaspor'dayım, her konuda anlaştık" dedi.



'Çin iddiaları yalan'



Açıklamalarına Kırmızı-Mavili kulüpten ayrılık sürecine dair ifadelerle başlayan Burkina Fasolu futbolcu, "Karabükspor'da elbette güzel günler yaşadım. Ancak benim içim çoğunluk zordu. Çünkü çocuklarımın okuyacağı bir okul bile yoktu. Buna rağmen orada bulunduğum sürede takımım için elimden geleni yaptım her zaman. Ancak son sezon çok daha kötü geçti. Çünkü çocuğumu kaybettim, benim için her şey daha da zorlaştı. Devre arasında ayrılık iddiaları çıktı. Çin'den teklif olduğu doğru değildi. Abu Dabi'den istediler, ben de anlaştım, ancak kulüp bırakmadı. Daha sonra Arap ülkelerinden birine gitmemi istediler, bu sefer de ben kabul etmedim ve kontratım sona erene kadar kalacağımı söyledim" dedi.



'Sakat dediler ama...'



"Bir idmanda sakatlanmıştım, çabuk iyileştim. Ancak sonrasında hoca beni oynatmadı ve etrafa sakat olduğumu söylediler. Bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü herhangi bir sakatlığım yok. Beni oynatmadılar ama sezon sonunda milli takımda sahadaydım ve herkes beni oynadığım oyundan dolayı kutladı. Karabüksporlu taraftarlara bana destek oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum."



Bundan sonrası için konuşacak olursak... Yurtdışından aldığım epey teklif vardı. Ancak ben kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyordum. Herkesin bildiği gibi Konyaspor'da çok güzel günlerim geçti. Sezonu 3. bitirdik. Taraftarı çok seviyordum. Sözleşmem sona erince de beni aradılar ve görüştük. Her konuda anlaştık diyebilirim. Hiçbir sorun yok. Yalnızca imzayı atmadık. Yani gelecek sezon inşallah yüzde 90 yeniden Konyaspor formasını giyeceğim.