MİLLİ ATLET ŞEVVAL AYAZ'DAN YENİ BİR REKOR DAHA

Milli atlet Şevval Ayaz, 100 metre engelli Türkiye Yıldızlar şampiyonasında 13.32 koşarak kendisine ait olan Türkiye rekorunu 4.'cü defa geliştirdi.

Spor hayatına tesadüfen başlayan ve Annesi Yelda Ayaz sayesinde idmanlara gidebilen 2000 doğumlu Ayaz,''idolüm Nevin Yanıt diyerek, spor yaşantısını ve başarılarını anlattı:



''Beden öğretmenim beni koşu takımına aldı. Ancak evimiz idman sahasına çok uzak olduğu için gitme şansım yoktu. Fakat, annem beni iki yıl boyunca hergün iki dolmuş değiştirerek idmana götürdü. Fahri Özen hocamla çalışmaya başladığım 5 yıl içinde, 100 metre engel yarışlarında ilk koştuğum derece rekor oldu. (13.51) üçüncü yıl ise, (13.48), 4. Yılda (13.36) ve bu yıl ise (13.32) koşarak yeni bir rekor kırdım,''dedi



ANNEM SAYESİNDE BURALARDAYIM



Annem Yelda Ayaz'ın bu günlere gelmemde ki katkısı sayesinde buralardayım. Allah onu başımdan eksik etmesin. Spora başladığım yıllarda televizyonda sürekli Nevin Ablayı izliyor ve birgün onun gibi koşmayı hayal ediyordum. Bugün ise onunla aynı pistlerde koşmak çok güzel bir duygu. Yaşım daha çok genç. İnşallah birgün olimpiyatlarda koşacağımı düşünmek bile benim uykularımı kaçırıyor. Ama çok inançlıyım ve o günler çok yakın diye düşünüyorum. Ben çok şanslı bir sporcuyum, Spor bakanlığımız, spor genel müdürlüğümüz ve federasyon başkanlığımıza bize çok büyük destekler veriyor. Spora ilk başladığım yıllarda rakibim erke sporculardı. Onları geçmek bana çok keyifli geliyordu''diye konuştu



BAŞKAN ÇİNTİMAR: ''KADROMUZ %80 GENÇ SPORCULAR



Atletizm federasyonu başkanı Fatih Çintimar ise, şuanda milli takım kadromuzda yer alan genç sporcuların sayısı %80. Bu nedenle üst düzey başarılar çok yakında gelecek. Bazı sporcularımız genç yaşlarında Dünya arenasında yaptıkları derecelerle isimlerinden bahsettiriyor. Bu çok büyük mutluluk. Spor Bakanlığımız, spor genel müdürlüğümüz ve camiamızla birlikte elimizden geleni bu çocuklar için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şevval bu derecesi ile kendi yaş grubunda şuanda Dünyada 4. sıraya yerleşti. İlk iki sırada Jameika'lı ve 3. sırada ise Fransız sporcunun ardından Şevval geliyor. Gelişim açısından baktığımız zaman Şevval en kısa sürede yaş gurubunda dünyanın zirvesine yerleşecektir'' dedi.



Ercan ATA - DHA

Batuhan Özdemir

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