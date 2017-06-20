MENEMEN BELEDİYESPOR'DAN ÇİFTE ATAK

Transfer sezonunda 6 futbolcuyu renklerine bağlayan Menemen Belediyespor, geçen sezon Giresunspor'da oynayan stoper Cihan Can'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Suat Kaya'nın raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetimin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Menemen Belediyespor'un Sivas Belediyesporlu golcü Abdurrahman Kuyucu'yu da istediği belirtildi. Sivas Belediyespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kulüpten ayrılacağı ve bonservisini alacağı bildirildi.



Futbola Güngörenspor'da başlayan Cihan, daha sonra Altınova, Galatasaray, Sakaryaspor, Mersin İdmanyurdu, Gaziantep Büyükşehir Belediyepor, Orduspor, Siirtspor ve Giresunspor'da görev yaptı. Abdurrahman ise sırasıyla Hatayspor, İskenderunspor 1967, Antalyaspor, Tavşanlı Linyitspor ile Bandırmaspor'da top koşturdu.

Batuhan Özdemir