Altay'da gençlere şans

Spor Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, yeni sezon öncesi ilk hazırlıklara altyapıdan yetişen oyuncularla başlayacaklarını söyledi.

Temmuz ayının ilk haftasında gençlerle topbaşı yapmayı planladıklarını dile getiren Cüneyt Biçer, "Geçen sezon 3'üncü Lig'de kadro derinliği en önemli kozumuz olmuştu. Özellikle son haftalarda yaptığımız revizyon başarıyı getiren önemli bir unsurdu. Sistem üzerine kurulu oyun anlayışımız devam edecek. Bu amaçla yine bol alternatifli bir kadro için öncelikle altyapıdaki gençlerimizi mercek altına alacağız. Daha sonra tam takım çalışmalara start vereceğiz" dedi. A takıma altyapıdan yeni isimler kazandırmayı hedeflediklerini belirten Cüneyt Biçer, şöyle devam etti:



"İç transferde iskelet kadromuzu koruduk. Dış transferde İbrahim Öztürk, Yıldıray Koçal ve Serkan Sözmen'le anlaştık. Orta saha ve kaleci transferi için temaslarımız sürüyor."



İç transferde Hayrullah, Murat Türkkan, İbrahim Akın, Ferdi, Necdet, Ulaş ve Halil Yılmaz'la sözleşme yenileyen Altay, bu arada Mustafa Murat'la da yola devam etmek istiyor. Siyah beyazlılarda Emre, Erhan, Serkan, Yiğit, Yolcu ve geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen Orhun'la yollar ayrıldı. Hasan ise kiralık verilecek.

Batuhan Özdemir