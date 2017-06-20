ELAZIĞ ATATÜRK STADI’NI YENİLEME ÇALIŞMALARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Elazığ Atatürk Stadı’nı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Elazığ Atatürk Stadı’nı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.



Türk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile stadyumdaki incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de 30’a yakın stat projesini uygulamaya koyduklarını söyledi. Elazığ’daki stadın, bulunduğu yer açısından en iyilerden biri olduğunu dile getiren Türk, "Biz iki türlü stadyum yapıyoruz. Biri yerinde stadyum, diğeri de finansmanla başka yerde yapılan stadyum. Bu iki yöntemle çok stadyum yaptık. Türkiye de şu an 30’a yakın stat yapıyoruz. Bakanlığımız bu stadyumları ekiplerle takip ettiriyor. Bu statlardan 8’i hizmete girdi." diye konuştu.



Türk, Elazığ’daki stadyumun 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti. Türkiye’nin stadyum yapma konusunda dünya ikincisi olduğunu vurgulayan Türk, şunları kaydetti: "Stadyum seferberliği başlatmıştık. 2011 yılında Bakanlığımızın talimatı ile bir atılım başlattık. Elazığ’daki bu stat dönüşüm içerisindeydi. Çalışma yaptık, yer bulduk, tahsis ettik, projesi çizildi. Artık imalatın dönüşme vaktiydi, ama Elazığ kamuoyunun, bizlerin, Bakanlığımızın tercihi değişti. Bu stadyum yerinde olsun istedik. Biz bu stadyumları daha iyi buluyoruz. Şehir içinde trafik sorunu çözülmüşse, şehir merkezlerinde bizim için ulaşım daha kolay oluyor. Herkes yürüyerek geliyor. Kısaca biz, şehir içinde bu tip statları seviyoruz."

Özgür Yedek