Fenerbahçe sezonu açıyor
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FENERBAHÇE SEZONU AÇIYOR

Fenerbahçe sezonu açıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü Can Bartu Tesisleri’nde Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaparak başlayacak.

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Fenerbahçe, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü Can Bartu Tesisleri’nde Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaparak başlayacak.

Sarı Lacivertliler, İstanbul'da yapıalacak çalışmanın ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek.

1 hafta boyunca Düzce’de kamp yapacak olan Fenerbahçe, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı’nda Romanya’nın CS Juventus Bucuresti takımı ile yapacağı özel maç sonrası İstanbul’a dönecek.

Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre’nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.

12 Temmuz Çarşamba 

Sporting Lizbon CP

15 Temmuz Cuma

Olympique Marsilya

17 Temmuz Pazar

Athletic Club Bilbao

19 Temmuz Çarşamba

AS Monaco

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.

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