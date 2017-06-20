Will Clyburn, CSKA Moskova'da
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WİLL CLYBURN, CSKA MOSKOVA'DA

Will Clyburn, CSKA Moskova'da

Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'ta oynayan ABD'li basketbolcu Will Clyburn, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Geçen sezon Darüşşafaka Doğuş'ta oynayan ABD'li basketbolcu Will Clyburn, Rus ekibi CSKA Moskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla 2 senelik kontrat yapıldığı bildirildi. Sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

2016-2017 sezonunu Darüşşafaka Doğuş'ta geçiren ABD'li forvet, takımıyla THY Avrupa Ligi'nde 34 maçta forma giyip 13 sayı, 5,1 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı. Clyburn, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 maçta ortalama 10,8 sayı, 5,6 ribaunt ve 1,5 asistlik performans sergiledi.

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