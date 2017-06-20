"Ronaldo, keşke Arjantinli olsaydı"
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"RONALDO, KEŞKE ARJANTİNLİ OLSAYDI"

"Ronaldo, keşke Arjantinli olsaydı"

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle bahsetti.

Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu.

Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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