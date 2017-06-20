"BİZİM İŞİMİZ BEŞİKTAŞLILARI MUTLU ETMEK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaşlılar gülüyor, mutlu. Her seferinde söylüyorum, bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek." dedi.

Başkan Orman ve kulüp yöneticileri Hakan Özköse ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneğinin, Gülüç beldesinde düzenlediği iftar programına katıldı.

Ereğli'de, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu'nun ailesini ve kabristanını ziyaret ettiğini aktaran Başkan Orman, "Çok müstesna bir arkadaşımız, iyi bir Beşiktaşlıydı. Takdiriilahi, diyecek bir şey yok. Ricam, anne ve babayı burada yalnız bırakmayın, devamlı ziyaret edin. Onların evlatları artık biziz." ifadelerini kullandı.

Zor günleri geride bıraktıklarını belirterek elde ettikleri şampiyonluklara değinen Orman, şöyle konuştu:

"İyi ki bugünleri Allah bize görmek nasip etti. Çok zor günlerden geldik ama göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediklerimizin hepsini teker teker yapmanın gururu içerisindeyiz. İnşallah Allah yardım etsin, önümüzdeki senelerde de hep beraber mutlu günler yaşayalım. Mutluluğumuzu Beşiktaş asaleti, duruşu, zerafeti ile yaşayalım. Beşiktaşlılar gülüyor, mutlu. Her seferinde söylüyorum, bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek."

Fikret Orman'a, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak adına hediye verildi.

Orman daha sonra salonu dolduran taraftarlar ile fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren fotoğraf çekiminde uzun kuyruklar oluştu.