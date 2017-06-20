İKİ YILDIZ SÜPER LİG'E GELEBİLİR

Orta sahadaki yıldızlarına birçok kulübün talip olduğu Beşiktaş, olası oyuncu kayıplarına karşı takviye için harekete geçti.

Fransa Ligi'ni mercek altına alan transfer komitesi, Ben Arfa ve Moutinho için önümüzdeki günlerde teklif sunabilir.

Siyah beyazlılar kadrosunda yeni bir yapılanma kararı alan Paris Saint-Germain’in yollarını ayırma kararı aldığı 30 yaşındaki oyuncunun, menajeri vasıtasıyla nabzını yokladı. Son 2 sezondur Fenerbahçe ile de ismi sık sık anılan Fransız futbolcuyu, Paris ekibinin düşük bir bonservis bedeli karşılığında bırakabileceği öğrenildi.

Monaco ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Moutinho ise yaptığı bir açıklamada, ayrılık sinyali verdi. Moutinho'nun, "son yılımda Monaco'yu onurlandırmak istiyorum. Ancak bilemezsiniz, hem benim, hem de kulübüm için iyi teklifler gelebilir" demesi üzerine, Beşiktaş da Portekizli yıldızı yakın takibe aldı.

Forma giydiği 4 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başaran oyuncunun, orta sahayı gençleştirme çalışmaları çerçevesinde satılacağı iddia edildi.