Serdar ve Kucka "Fırtına" yolunda
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SERDAR VE KUCKA "FIRTINA" YOLUNDA

Serdar ve Kucka "Fırtına" yolunda

Trabzonspor, transfer listesinde bulunan Serdar Taşçı için oyuncunun kendisinden haber bekliyor.

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Trabzonspor, transfer listesinde bulunan Serdar Taşçı için oyuncunun kendisinden haber bekliyor.

Karadeniz ekibi, Rus kulübü Spartak Moskova ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper için anlaştı. 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu ile de alacağı yıllık garanti ücret konusunda anlaşılırsa Trabzonspor, Serdar Taşçı transferinde mutlu sona ulaşacak.

Transfer listesinde bulunan diğer isim ise Milanlı orta saha oyuncusu Juraj Kucka. Oyuncunun kendisiyle anlaşan bordo mavili kulüp, Milan'a götürdüğü iki ayrı teklifin cevabını bekliyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 26 Haziran'da Trabzon'da toplanacak.

Hazırlıklara hafif antrenmanla kendi tesislerinde başlayacak bordo mavililer, 2 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

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