Maradona'dan çarpıcı açıklamalar
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MARADONA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Maradona'dan çarpıcı açıklamalar

Maradona, Jorge Sampaoli ve Dani Alves hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Maradona, Jorge Sampaoli ve Dani Alves hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Arjantinli efsane, Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin yerine geçtiği Edgardo Bauza'dan daha fazla şey bilmediğini söyledi: 

"Sampaoli, Edgardo Bauza'dan daha fazla şey bilmez, bunun altına imzamı atarım. Topu Sampaoli'ye verirsiniz ve elinde çevirir durur. İyi bir futbolcu veya çok da düşünceli biri olmadığını düşünüyorum."

Maradona, Dani Alves'in, " Maradona, kötü bir rol model. Eliyle gol attı, bununla da ünlendi. Ben böyle olmak istemezdim" sözlerine de sert çıkıştı. 

Maradona, "Dani, maç içinde 28 orta açıyor, bunların sadece 4'ü isabetli oluyor. Topa üç kere dokunuyor, ama maç başına 8 faul yapıyor. Sürekli konuşuyor, çünkü sahanın içinde oynayamıyor." dedi. 
 

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