Muratbey Uşak'ta transfer

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Bosna Hersekli pivot Damir Markota ve Demir İnşaat Büyükçekmece'den forvet Mutlu Akpınar'la anlaştı.

Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, transfer çalışmaları kapsamında daha önce Demir İnşaat Büyükçekmece'den Tayfun Erülkü, Best Balıkesir'den Murat Kozan, ABD'li oyuncular Ian Miller, Jordan Hamilton, Isaiah Miles, Darrin Dorsey ve yardımcı antrenör Mustafa Mavili ile anlaşmaya vardıklarını anımsattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Markota ile Demir İnşaat Büyükçekmece'den Mutlu Akpınar ile anlaştıklarını dile getiren Erdoğan, "32 yaşında 2.08 boyundaki Damir Markota geçen sezon 8.3 sayı, 4.3 ribaund ortalamalarını tutturdu. 34 yaşındaki 2.00 boyundaki Mutlu Akpınar ise geçen sezonu 3 sayı, 1.1 ribaundla tamamladı. Sezonu 13 Ağustos'ta açmak istiyoruz, transfer çalışmalarını biran önce bitirmek arzusundayız." diye konuştu.