Ankaragücü taraftarı passolig ile tanıştı...
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ANKARAGÜCÜ TARAFTARI PASSOLİG İLE TANIŞTI...

Ankaragücü taraftarı passolig ile tanıştı...

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta şampiyon olarak TFF 1.Lige yükselen Ankaragücü'nde gelecek sezon hazırlıkları başladı.

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TFF 2.Lig Kırmızı Grupta şampiyon olarak TFF 1.Lige yükselen Ankaragücü'nde gelecek sezon hazırlıkları başladı.

1.Lig elektonik bilet tedarikçisi Passolig'in Ankaragücü kartlarını çıkarması ardıdan taraftarlar internet sitesi üzerine kartlarını almaya başladı.

Kulüp resmi sitesinden duyuru yapılır yapılmaz kartlarını almak için başvuran taraftarlar daha bir kaç saat içinde 800 kart başvurusunu yaptığı öğrenildi.

Gelecek sezon elektronik bilet ile maça girileceği için Ankaragücü taraftarlarının www.passolig.com.tr adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. İlerleyen günlerde stat durumunun netleşmesi ile birlikte kombine bilet satışına başlayacak olan Ankaragücü'nde sezonluk biletler de bu karta yüklenerek maçlara giriş sağlanacak.

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