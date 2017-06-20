Gençlerbirliği Kickbox takımı madalyaları topluyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ KİCKBOX TAKIMI MADALYALARI TOPLUYOR...

Gençlerbirliği Kickbox takımı Ankara elemelerinde 5 Altın ,3 Gümüş,3 Bronz toplamda 11 Madalya kazandı.

668 Okunma

Kick Boks İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15-16-17-18 Haziran Pursaklar Spor Salonunda Yıldızlar,Gençler , Büyükler İl Seçmesi Müsabakaları sonuçlandı.

Seçmelerde Gençlerbirliği sporcuları madalyaları topladı. 

Final günü karışlaşmalarını Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez ile Amatör Branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Merdan Hürmeydan da izledi.

Takım antrenörleri Başak Yüce Hürmeydan ve Sevim Yeşil Özcan'dan bilgi alan yöneticiler, sporcular ile teker teker görüşüp başarı dileklerini ilettiler. Klasspor mikrofonlarına konuşan Merdan Hürmeydan, Gençlerbirliği'nin amatör branşlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceğini söylerken, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtulması için sporun çok önemli olduğunu söyleyen Hürmeydan "Tüm branşlarda başarılı sporcularımız var. Artık sürekli amatör takımlarızı ziyaret edeceğiz. Hedefimiz hem Gençlerbirliği hem de Ayyıldızlı formayı başarı ile temsil eden sporcular yetiştirmek" olduğunu söyledi. 

Gençlerbirliği Kickbox takımı elemelerde 5 Altın ,3 Gümüş,3 Bronz toplamda 11 Madalya kazandı.

Müsabakaya Katılan Sporcular:

1- Cengizhan APAYDIN +94 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

2-Fehmi ŞANAL 69 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

3-Yasemin YILMAZ 60 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

4-Hatice Nihan AKYILDIZ 65 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

5-Melik ÇAKIR 66 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

6-Melike GENÇARSLAN 50 KG Gümüş Madalya 2.lik

7-Timuçin BÖREKÇİ 69 KG Gümüş Madalya 2.lik

8-G.Melda APAYDIN 70 KG Gümüş Madalya 2.lik

9-Berkay YÜZÜAK 74 KG Bronz Madalya 3.lük

10-Kübra VARLIK 

 11-M.Ali ÖNK. Bronz Madalya. 3.luk

 
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
1
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Akif Çağatay Kılıç: "Arda Turan, önemli bir marka"
1
Ferhat Görgülü, Karabükspor'da
Transfer dönemi yarın başlıyor
7
Agon Mehmeti'nin macerası 3 dakika sürdü!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
060606
20 Haziran 201710:39
Transfer haberi yok mu ? Bir sürü oyuncuyla ilgileniyormuş takım. Uyuma klasspor
2
GB
20 Haziran 201710:27
Çok sevindik, amatör branşlara devam... Emeği geçen yöneticileri kutluyorum.
1
Karakızıl
20 Haziran 201710:06
Döveriz ;)
﻿