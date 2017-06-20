GENÇLERBİRLİĞİ KİCKBOX TAKIMI MADALYALARI TOPLUYOR...

Gençlerbirliği Kickbox takımı Ankara elemelerinde 5 Altın ,3 Gümüş,3 Bronz toplamda 11 Madalya kazandı.

Kick Boks İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15-16-17-18 Haziran Pursaklar Spor Salonunda Yıldızlar,Gençler , Büyükler İl Seçmesi Müsabakaları sonuçlandı.

Seçmelerde Gençlerbirliği sporcuları madalyaları topladı.

Foto Albümü Gençlerbirliği Kickbox Takımının şampiyon sporcuları... 10 FOTO

Final günü karışlaşmalarını Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez ile Amatör Branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Merdan Hürmeydan da izledi.

Takım antrenörleri Başak Yüce Hürmeydan ve Sevim Yeşil Özcan'dan bilgi alan yöneticiler, sporcular ile teker teker görüşüp başarı dileklerini ilettiler. Klasspor mikrofonlarına konuşan Merdan Hürmeydan, Gençlerbirliği'nin amatör branşlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceğini söylerken, sporcuların başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtulması için sporun çok önemli olduğunu söyleyen Hürmeydan "Tüm branşlarda başarılı sporcularımız var. Artık sürekli amatör takımlarızı ziyaret edeceğiz. Hedefimiz hem Gençlerbirliği hem de Ayyıldızlı formayı başarı ile temsil eden sporcular yetiştirmek" olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği Kickbox takımı elemelerde 5 Altın ,3 Gümüş,3 Bronz toplamda 11 Madalya kazandı.

Müsabakaya Katılan Sporcular:

1- Cengizhan APAYDIN +94 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

2-Fehmi ŞANAL 69 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

3-Yasemin YILMAZ 60 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

4-Hatice Nihan AKYILDIZ 65 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

5-Melik ÇAKIR 66 KG Şampiyonu Altın Madalya 1.lik

6-Melike GENÇARSLAN 50 KG Gümüş Madalya 2.lik

7-Timuçin BÖREKÇİ 69 KG Gümüş Madalya 2.lik

8-G.Melda APAYDIN 70 KG Gümüş Madalya 2.lik

9-Berkay YÜZÜAK 74 KG Bronz Madalya 3.lük

10-Kübra VARLIK

11-M.Ali ÖNK. Bronz Madalya. 3.luk