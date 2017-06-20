UEFA AVRUPA LİGİ: EŞLEŞMELER

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ve 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım yer aldı. Organizasyonda, ilk eleme turundaki 50 eşleşmeden gelecek takımlarla toplam 66 ekibin katılacağı 2. ön eleme turu kura çekimi de yapıldı.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.
Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi sonunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Partizani (Arnavutluk)/Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail)/Vasas (Macaristan)
Zeljeznicar (Bosna Hersek)/Zeta (Karadağ) - AIK (İsveç)/Klaksvik (Faroe Adaları)
Haugesund (Norveç)/Coleraine (Kuzey İrlanda) - Lech Poznan (Polonya)/Pelister (Makedonya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zaria Balti (Moldova)/Saraybosna (Bosna Hersek)
AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)/Lincoln (Cebelitarık) - Levadia Tallinn (Estonya)/Cork City (İrlanda)
Brondby (Danimarka) - Vaasa (Finlandiya)/Olimpija (Slovenya)
Rabotnicki (Makedonya)/Tre Penne (San Marino) - Dinamo Minsk (Belarus)/Runavik (Faroe Adaları)
Kairat (Kazakistan)/Atlantas (Litvanya) - Skenderbeu (Arnavutluk)/Sant Julia (Andorra)
Norrköping (İsveç)/Priştine (Kosova) - Saint Johnstone (İskoçya)/Trakai (Litvanya)
Slovan Bratislava (Slovakya)/Pyunik (Ermenistan) - Lyngby (Danimarka)/Bangor City (Galler)
Panionios (Yunanistan) - Shirak (Ermenistan)/Gorica (Slovenya)
Hajduk Split (Hırvatistan) - Levski Sofya (Bulgaristan)/ Sutjeska (Karadağ)
Stjarnan (İzlanda)/Shamrock Rovers (İrlanda) - Mlada Boleslav (Çekya)
Zira (Azerbaycan)/Differdange (Lüksemburg) - Astra (Romanya)
Nomme Kalju (Estonya)/B36 Torshavn (Faroe Adaları) - Videoton (Macaristan)/Balzan (Malta)
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Tiran (Arnavutluk) - Seinajoki (Finlandiya)/Reykjavik (İzlanda)
Chikhura Sachkhere (Gürcistan)/Altach (Avusturya) - Dinamo Brest (Belarus)
Aberdeen (İskoçya) - Ordabasy (Kazakistan)/Siroki Brijeg (Bosna Hersek)
Valletta (Malta)/Folgore (San Marino) - Utrecht (Hollanda)
Östersunds (İsveç) - Galatasaray (Türkiye)
Ferencvaros (Macaristan)/Jelgava (Letonya) - Midtjylland (Danimarka)/Derry City (İrlanda)
Vojvodina (Sırbistan)/Ruzomberok (Slovakya) - Brann (Norveç)
Mladost Lucani (Sırbistan)/İnter Bakü (Azerbaycan) - Fola (Lüksemburg)/Milsami (Moldova)
Sturm Graz (Avusturya) - Mladost Podgorica (Karadağ)/Gandzasar-Kapan (Ermenistan)
Crusaders (Kuzey İrlanda)/Liepaja (Letonya) - Shakhtyor (Belarus)/Suduva (Litvanya)
Bala Town (Galler)/Vaduz (Liechtenstein) - Odd (Norveç)/Ballymena United (Kuzey İrlanda)
Dacia (Moldova)/Shkendija (Makedonya) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Helsinki (Finlandiya)
Gebele (Azerbaycan) - Jagiellonia (Polonya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Ventspils (Letonya)/Valur (İzlanda) - Domzale (Slovenya)/Flora Tallinn (Estonya)
Trencin (Slovakya)/Torpedo (Gürcistan) - Bnei Yehuda (İsrail)
Glasgow Rangers (İskoçya)/Progres (Lüksemburg) - AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)/Saint Joseph's (Cebelitarık)
Irtysh (Kazakistan)/Dunav (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Floriana (Malta)
Santa Coloma (Andorra)/Osijek (Hırvatistan) - Luzern (İsviçre)