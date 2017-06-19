NASCAR'DA NEFES KESEN YARIŞ

Hız tutkunlarının ilk durağı olan Nascar yarışları, yine nefes kesti.

Hız tutkunlarının ilk durağı olan Nascar yarışları, yine nefes kesti.

Otomobiller, sergiledikleri performans ve baş döndürücü hızlarıyla tribünleri ayağa kaldırdı. Kazalarıyla ön plana çıkan yarışlarda, bu kez üzücü sahneler yaşanmadı. Dev mücadeleye, Brooklyn hız pisti ev sahipliği yaptı.

9 kez Nascar galibiyeti bulunan Martin Truex ve Kyle Larson arasında, büyük bir çekişme yaşandı. Truex'in ilk turdan itibaren ambargo koyduğu yarış, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

200 tur ve yaklaşık 400 mil üzerinden koşulan mücadelede Kyle Larson, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

İddialı isimlerden Martin Truex ise 62 turu önde geçse de yarışı altıncı sırada tamamladı.

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