Nascar'da nefes kesen yarış
﻿
Site İçi Arama
﻿

NASCAR'DA NEFES KESEN YARIŞ

Nascar'da nefes kesen yarış

Hız tutkunlarının ilk durağı olan Nascar yarışları, yine nefes kesti.

153 Okunma

Hız tutkunlarının ilk durağı olan Nascar yarışları, yine nefes kesti.

Otomobiller, sergiledikleri performans ve baş döndürücü hızlarıyla tribünleri ayağa kaldırdı. Kazalarıyla ön plana çıkan yarışlarda, bu kez üzücü sahneler yaşanmadı. Dev mücadeleye, Brooklyn hız pisti ev sahipliği yaptı.

9 kez Nascar galibiyeti bulunan Martin Truex ve Kyle Larson arasında, büyük bir çekişme yaşandı. Truex'in ilk turdan itibaren ambargo koyduğu yarış, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

200 tur ve yaklaşık 400 mil üzerinden koşulan mücadelede Kyle Larson, damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

İddialı isimlerden Martin Truex ise 62 turu önde geçse de yarışı altıncı sırada tamamladı.  

ETİKETLER
Türk Telekom'da Burak Gören dönemi
4
Ankaragücü'nde İsmail Kartal sesleri
CVL Ankara Bahar Kupası, TAİ'nin
Bugünün babaları yarının babalarına karşı
Bülent Atlas, Bengütürk'te Ankara futbolunu değerlendirdi
1
Melih Gökçek, amatörler ile buluştu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿