KASTAMONUSPOR 1966'DA TARIK DAŞGÜN DÖNEMİ

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966, teknik direktör Tarık Daşgün ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktörlük yapan Tarık Daşgün, 2017-2018 sezonu için Kastamonuspor 1966 ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Metehan Babaş, tesislerde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Daşgün'ün Kastamonu'ya hayırlı olmasını diledi.

Kastamonuspor'un önemli işler başardığını belirten Babaş, "Kastamonu güzel işler yaparak spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi bu başarıları daha yukarılara taşıyarak taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Bundan sonraki süreç hakkında bilgi veren Babaş, "Bugün iç transfer konusunu bitirmeyi hedefliyoruz. Sonrasında da dış transfer konusuna bakacağız. Kamp dönemine kadar inşallah her şeyimiz tamam hale gelecek. 15 gün burada kamp yağacağız. 15 gün sonra da Erzurum'da kampa gireceğiz." diye konuştu.

Teknik direktör Daşgün de Kastamonuspor 1966'nın hedefleri ile birebir örtüşen bir takım olduğunu söyledi.

Hayırlı bir sezon temennisinde bulunan Daşgün, "Kastamonu'ya başarıya, şampiyonluğa destek olmaya geldik. Sezon sonunda başarıyı hep birlikte kutlayıp birinci lige çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.